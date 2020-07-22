Otomobilin çarptığı anne öldü, kızı ağır yaralandı
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Otomobilin çarptığı anne öldü, kızı ağır yaralandı

Osmaniye'de otomobilin çarptığı anne yaşamını yitirdi, kızı ağır yaralandı.

22.07.2020 23:51 | Son Güncelleme: 23.07.2020 00:19

Osmaniye'de otomobilin çarptığı anne yaşamını yitirdi, kızı ağır yaralandı.

Yasin B. (27) idaresindeki 80 GR 255 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu Fakıuşağı ışıklar mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Kader Aksüt (36) ile kızı Zeynep Aksüt'e (18) çarptı.

Kazada, Kader Aksüt olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Zeynep Aksüt de ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sürücü Yasin B. ise gözaltına alındı.

Otomobilin çarptığı anne öldü, kızı ağır yaralandı

Kaynak: AA

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