Otomobilin çarptığı anne öldü, 5 yaşındaki oğlu yaralandı
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Otomobilin çarptığı anne öldü, 5 yaşındaki oğlu yaralandı

Otomobilin çarptığı anne öldü, 5 yaşındaki oğlu yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'de çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve oğluna otomobil çarptı.

Afyonkarahisar'de çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve oğluna otomobil çarptı. Kazada anne öldü, oğlu ağır yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Afyonkarahisar-Ankara karayolu Otogar kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, İbrahim C.'nin kullandığı 03 BN 268 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki A.T.E. isimli çocuk ile annesi Tuğba Eker'e (36) çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan anne ve oğlu yaralandı. Çevreden geçenlerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Yararılar üniversite hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan anne Tuğba Eker müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, oğlu A.T.E.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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