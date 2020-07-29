Otomobilin çarptığı anne kız ağır yaralandı
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Otomobilin çarptığı anne kız ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı anne kız ağır yaralandı Tekirdağ'ın Saray İlçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı anne kız ağır yaralandı.

29.07.2020 15:38 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:35

Otomobilin çarptığı anne kız ağır yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray İlçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı anne kız ağır yaralandı.

Kaza, Pazarcık Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Gönül Pekbey ve 7 Yaşında ki kızı Damla Pekbey'e Kıyıköy istikametine seyreden Mesut S. İdaresinde ki 59 R 312 Plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan anne kız olay yerine çağırılan ambulanslarla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saray Devlet Hastanesinde tedavi alınan yaralılardan 7 Yaşında ki Damla Pekbey Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edilirken sürücü Mesut S. Kazanın ardından ifadesi alınmak üzere Yeni Mahalle Polis Karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

F.K.

Otomobilin çarptığı anne kız ağır yaralandı

Kaynak: İHA

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