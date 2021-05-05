OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI AMBULANS DEVRİLDİ; KORONAVİRÜS HASTASI YARALANDI
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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI AMBULANS DEVRİLDİ; KORONAVİRÜS HASTASI YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, koronavirüs hastası M.D.'nin taşındığı ambulansa, otomobil çarptı.

ELAZIĞ'da, koronavirüs hastası M.D.'nin taşındığı ambulansa, otomobil çarptı. Ambulans devrilirken, yaralanan M.D., başka ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, öğle saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. Resul Yaman yönetimindeki 23 ABN 803 plakalı otomobil, koronavirüs hastası M.D.'yi taşıyan, Emrullah Emre'nin kullandığı 23 BT 392 plakalı ambulansa çarptı. Kazada, tedavi için hastaneye götürülen M.D., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, M.D.'yi kendi ambulanslarıyla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI AMBULANS DEVRİLDİ; KORONAVİRÜS HASTASI YARALANDI
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI AMBULANS DEVRİLDİ; KORONAVİRÜS HASTASI YARALANDI
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI AMBULANS DEVRİLDİ; KORONAVİRÜS HASTASI YARALANDI
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI AMBULANS DEVRİLDİ; KORONAVİRÜS HASTASI YARALANDI
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI AMBULANS DEVRİLDİ; KORONAVİRÜS HASTASI YARALANDI
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI AMBULANS DEVRİLDİ; KORONAVİRÜS HASTASI YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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