Otomobilin çarptığı adam ambulans helikopterle Adana'ya sevk edildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi ambulans helikopterle Adana'ya sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Pozantı-Ankara istikametinde seyreden Ahmet Oral'ın kullandığı 01 BAK 45 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Koçyiğit'e çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Ağır yaralı olarak Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Koçyiğit, ambulans helikopterle Adana'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İHA