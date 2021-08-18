Otomobilin çarptığı 80 yaşındaki şahıs öldü

Niğde'de otomobilin çarptığı 80 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Niğde'de otomobilin çarptığı 80 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çamardı ilçesi Yelatan köyünde meydana gelen kazada iddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Fethi Ö.'ye Y.E. yönetimindeki 51 ABN 304 plakalı otomobil çarparak kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiğini belirlenen Fethi Ö.'nün cenazesi incelemelerin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza sonrası kaçan sürücüyü düşen plakadan yola çıkarak yakaladı. Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı