Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı
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Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı

Antalya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı
21.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:02

Antalya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. 8 yaşındaki ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Adem Turan, arkadaşına gitmek için bisikletiyle evden çıktı. Cadde üzerinde ilerleyen küçük çocuğa, Kepez Sosyal Yardım Merkezi önünde arkadan gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Adem Turan ve bisikleti yola savruldu. Yüzüstü hareketsiz kalan çocuğun yardımına çevredeki esnaf ve sürücüler koştu. Kaza hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Adem Turan'ı ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan küçük çocuk burada yapılan tedavisinin ardından başka bir hastaneye sevk edildi.

Öte yandan kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülere kırmızı bir aracın küçük çocuğa çarpıp savurması saniye saniye yansıdı. Kazayı gören esnaf ve sürücülerin, küçük çocuğun başına gelmesi ve panik içindeki halleri kameralarca kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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