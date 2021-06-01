Otomobilin çarptığı 8 aylık hamile kadının yakınları, doktorlardan gelecek "iyi haberi" bekliyor
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Otomobilin çarptığı 8 aylık hamile kadının yakınları, doktorlardan gelecek "iyi haberi" bekliyor

Otomobilin çarptığı 8 aylık hamile kadının yakınları, doktorlardan gelecek 'iyi haberi' bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobilin çarptığı 8 aylık hamile S.A.'nın durumu ciddiyetini korumasına karşın sezaryen ameliyatla alınan çocuğun durumu iyi. S.A.'nın yakınları ise hastanenin önünde doktorlardan gelecek iyi bir haber için bekleyişlerini sürdürüyorlar.

Otomobilin çarptığı 8 aylık hamile S.A.'nın durumu ciddiyetini korumasına karşın sezaryen ameliyatla alınan çocuğun durumu iyi. S.A.'nın yakınları ise hastanenin önünde doktorlardan gelecek iyi bir haber için bekleyişlerini sürdürüyorlar.

Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Zeki Uğur Caddesi üzerinde S.A. isimli 8 aylık hamile bir kadın karşıdan karşıya geçmeye çalışırken Y.C.'nin kullandığı 06 BC 1833 plakalı otomobil çarpmıştı. 8 aylık hamile S.A., çarpmanın etkisiyle havaya uçarak yerde taklalar atmıştı. Yakınları, S.A.'nın kaldırıldığı özel bir hastanenin bahçesinde doktorlardan iyi bir haber gelmesi için bekliyorlar.

S.A.'nın bir yakını çarpan şahsın alkollü olduğu yönünde iddiada bulunarak, "Mağdur olanlardanız. İnşallah çocuk da kendisi de sağlıklı bir şekilde çıkar. Çocuğun sağlık durumu iyi ama hastamızın sağlık durumundan bir haber yok. Doktorlar da elinden geleni yapıyor" dedi.

S.A.'ya çarpan şahsın karakola teslim olduğu veya yakalandığı hakkında net bilgisi olmadığını söyleyen bir diğer yakını, çocuğun durumunun iyi olduğu bilgisini verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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