Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı
Haberler » 3. Sayfa » Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı - Haberler

Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı

Samsun'da otomobilin çarptığı 6 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

17.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:54
Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı

'da otomobilin çarptığı 6 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Samsun'un ilçesi Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Duran K. idaresindeki 55 LT 961 plakalı otomobil yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen 6 yaşındaki Irak uyruklu Bashaer B.M.A.O.'ya çarptı. Kazada yaralanan çocuk, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler