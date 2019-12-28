Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı
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Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

28.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:37
Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı

'nin ilçesinde otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

D-130 kara yolu 4 Temmuz Mahallesi Merkez Işıklar mevkisinde 41 LF 465 plakalı F.G. yönetimindeki otomobil, İbrahim Alpay'a (6) çarptı.

Yaralanan çocuk, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yol kenarındaki tel örgülerin arasında beliren çocuğun yolun karşısına gitmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması ve çevredekilerin yardıma koşma anı yer alıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı
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