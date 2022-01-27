Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı
AA, Uğur Çiçek - Güncel
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Kemalpaşa Mahallesi Seyran Sokak'ta meydana geldi. Bünyamin O. İdaresindeki 41 GK 438 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Aziz Berat Ç'ye çarptı.
Yaralanan çocuk, 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralı çocuk, daha sonra Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi.
Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.
AA / Uğur Çiçek - Güncel