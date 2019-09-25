Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde yol kenarında oynarken otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

25.09.2019 14:32
Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde yol kenarında oynarken otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Altınay Mahallesi'nde, Abdullah B'nin kullandığı 81 GC 906 plakalı otomobil, yol kenarında oynayan 3 yaşındaki Buse Çal'a çarptı.

Ağır yaralanan çocuk, Bafra'da kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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