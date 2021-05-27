Otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Sümeyra öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Sümeyra öldü

Otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Sümeyra öldü
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, market dönüşü annesinin elini bırakıp, yola fırlayan Sümeyra Ataş (2), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te, market dönüşü annesinin elini bırakıp, yola fırlayan Sümeyra Ataş (2), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 

Kaza, dün akşam, Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. Marketten eve dönerken, annesinin elini bırakarak, yola fırlayan Sümeyra Ataş'a, plakası ve sürücüsünün ismi açıklanmayan otomobil çarptı. Sümeyra'nın annesi, gözyaşı dökerken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz yatan Sümeyra'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Sümeyra'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yakınları gözyaşı döktü. Kaza sonrası sürücü, gözaltına alındı. 


Otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Sümeyra öldü
Otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Sümeyra öldü
Otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Sümeyra öldü
Otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Sümeyra öldü
Otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Sümeyra öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca

Son dakika haberi | Otomobil 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi | Otomobil 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı 1 ölü, 4 yaralı
7 kişinin ölümüne neden olan ve kırmızı bültenle aranan sürücü, 3 yıl sonra teslim oldu
7 kişinin ölümüne neden olan ve kırmızı bültenle aranan sürücü, 3 yıl sonra teslim oldu
Şoförü fenalaşan TIR, yolcu otobüsüne çarptı: 8 yaralı
Şoförü fenalaşan TIR, yolcu otobüsüne çarptı: 8 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Derya Yanık Sedat Peker Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Demet Evgar Oğuzhan Koç Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Sümeyra öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 12:55:22. #1.14#

title