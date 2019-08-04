Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi'nde, Emincan Öztekin yönetimindeki 34 FYY 54 plakalı otomobil, E-5 Dilovası yolunda Ahmet Yasin Baskaya üst geçidi altında yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişiye çarptı.

Kazada, Necip Ahmedi (26) ve Ferit Akbari (18) isimli Afganistan uyruklu iki kişi yaralandı.

Yaralılardan Ahmedi, Gebze Fatih Devlet Hastanesine, Akbari ise Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA