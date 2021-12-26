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Otomobilin çarptığı 2 katır öldü

Otomobilin çarptığı 2 katır öldü
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Germencik ilçesinde Nazmi Kurt idaresindeki (31) otomobil yolda başıboş dolaşan katırlara çarptı.

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AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Germencik ilçesinde Nazmi Kurt idaresindeki (31) otomobil yolda başıboş dolaşan katırlara çarptı. Kazada 2 katır öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında İzmir- Aydın kara yolu Ömerbeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Germencik'ten İncirliova'ya giden Nazmi Kurt yönetimindeki 09 EG 222 plakalı otomobil, yolda başıboş dolaşan 2 katıra çarptı. Kazada 2 katır öldü, sürücü Kurt ile araçta bulunan Ersin Özdemir (27) ve Emin Kurt (44) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Emin Kurt'un hayati tehlikesi olduğu belirtildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


- Aydın
Otomobilin çarptığı 2 katır öldü

Otomobilin çarptığı 2 katır öldü

Otomobilin çarptığı 2 katır öldü

Otomobilin çarptığı 2 katır öldü

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