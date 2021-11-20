Otomobilin çarptığı 2 kadının metrelerce havalanması kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilin çarptığı 2 kadının metrelerce havalanması kamerada

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel
Otomobilin çarptığı 2 kadının metrelerce havalanması kamerada

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, otomobilin çarptığı 2 kadın, metrelerce havalanıp, yere düştü.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, otomobilin çarptığı 2 kadın, metrelerce havalanıp, yere düştü. Kadınların ağır yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Anıt Mahallesi Necip Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. D.D. (21), zikzak yaparak kullandığı otomobille yolda ve kaldırımda yürüyen Gülhan Söyleyici ile Hamiyet Sayan'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce havalanan kadınlar, yere düştü. Kazada ağır yaralanan 2 kadın, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan 2 kadına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıyan sürücü D.D., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen D.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Otomobilin çarptığı 2 kadının metrelerce havalanması kamerada

Otomobilin çarptığı 2 kadının metrelerce havalanması kamerada

Otomobilin çarptığı 2 kadının metrelerce havalanması kamerada

Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title