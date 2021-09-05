Otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti Annesini hayata döndürmek için acı bekleyiş Ambulans gelene kadar dakikalarca kalp masajı yapıldı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye çarptı.

- Otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti
Annesini hayata döndürmek için acı bekleyiş
Ambulans gelene kadar dakikalarca kalp masajı yapıldı
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye çarptı. Hastaneye kaldırılan iki kadın hayatını kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Süleymanbeyler Köyü Subaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa S. idaresindeki 67 UA 467 plakalı Toyota marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şengül Sarı ve Nazikar Sarı'ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Şengül Sarı ve Nazikar Sarı ağır yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Tesadüfen olay yerinden geçen bir sağlıkçı, ağır yaralanan kadına, sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajı uyguladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri de kazanın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Şengül Sarı ve Nazikar Sarı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın

Otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberi: İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberi: İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Kaza yapıp kaçan alkollü sürücü, yaraladığı kişileri görmek için hastaneye gelince yakayı ele verdi
Kaza yapıp kaçan alkollü sürücü, yaraladığı kişileri görmek için hastaneye gelince yakayı ele verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Süleyman Soylu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Gülşen Seda Sayan Münir Özkul Defne Samyeli
Spor Ali Koç Max Meyer Şenol Güneş Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 22:56:36. #1.14#

title