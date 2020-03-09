Otomobilin çarptığı 19 yaşındaki Eren, öldü
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Otomobilin çarptığı 19 yaşındaki Eren, öldü - Haber
Çerkezköy, Güncel

Otomobilin çarptığı 19 yaşındaki Eren, öldü

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Eren Kural (19), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

09.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:10
Otomobilin çarptığı 19 yaşındaki Eren, öldü

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Eren Kural (19), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Çerkezköy- Çorlu yolunun Velimeşe Mahallesi Nur Yıldız Kavşağı'nda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Eren Kural'a, iş çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışırken, M.S. yönetimindeki 58 RK 421 plakalı otomobil çarptı. Kazada, yola savrulan Eren Kural hayatını kaybetti, sürücü M.S. ile yanındaki Y.S. hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kural'ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, sürücü M.S. gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
'Sessiz kalmayacağım' diyen İrem Yaman'a federasyondan cevap Haber
"Sessiz kalmayacağım" diyen İrem Yaman'a federasyondan cevap
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Angela Merkel Abdülhamit Gül Mustafa Destici
Magazin Levent Can Muhterem Nur Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Falcao İsmail Kartal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Petrol Sivasspor Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: Otomobilin çarptığı 19 yaşındaki Eren, öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 19:30:41. #1.14#