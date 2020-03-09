Otomobilin çarptığı 19 yaşındaki Eren, öldü TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Eren Kural (19), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Eren Kural (19), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Çerkezköy- Çorlu yolunun Velimeşe Mahallesi Nur Yıldız Kavşağı'nda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Eren Kural'a, iş çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışırken, M.S. yönetimindeki 58 RK 421 plakalı otomobil çarptı. Kazada, yola savrulan Eren Kural hayatını kaybetti, sürücü M.S. ile yanındaki Y.S. hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kural'ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, sürücü M.S. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA