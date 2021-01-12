Otomobilin çarptığı 15 yayındaki genç yaşamını yitirdi

MERSİN'de sürücü M.U.S.'nin kontrolünü kaybettiği otomobiliyle çarpası sonucu ağır yaralanan Yunus Emre Akiz (15) hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 5 Ocak günü merkez Toroslar ilçesi 2'nci çevre yolu üzerinde meydana geldi. Çağdaşkent Mahallesi'nde oturan Yunus Emre Akiz (15), arkadaşıyla birlikte bisikletle gezmeye çıktı. Bir süre gezen arkadaşlar, dönüşte, yolun karşısına geçmek için kaldırımda beklemeye başladı. Bu sırada M.U.S. yönetimindeki 33 AFP 207 plakalı otomobil, kaldırımda duran Akiz ve arkadaşına çarptı. Kazada Yunus Emre Akiz ile arkadaşı yaralandı. Çağrılan ambulansla Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Emre Akiz yoğun bakıma alındı. 1 haftadır yaşam savaşı veren Akiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Akiz'in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza ile ilgili polisin soruşturması ise devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı