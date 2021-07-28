Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki genç ağır yaralandı
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Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki genç ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta 15 yaşındaki bir genç kız otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Sivas'ta 15 yaşındaki bir genç kız otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri yolunda meydana geldi. Sivas kent merkezi istikametine gelen M.T. yönetimindeki 58 NE 769 plakalı Volkswagen marka otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki kardeşten A.M.K.'ya (15) çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi yönlendirildi. 15 yaşındaki A.M.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayatı tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki genç ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki genç ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki genç ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki genç ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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