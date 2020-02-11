Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Haberler » 3. Sayfa » Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki kız hayatını kaybetti - Haberler

Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Eskişehir'de, bir şüpheli karşıdan karşıya geçmek isteyen 12 yaşındaki kız çocuğuna otomobili ile çarpıp kaçtı.

11.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:12
Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki kız hayatını kaybetti

'de, bir şüpheli karşıdan karşıya geçmek isteyen 12 yaşındaki kız çocuğuna otomobili ile çarpıp kaçtı. ekipleri olay yerinde kalan tampon parçasından yola çıkıp şüpheliyi bularak gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Gündoğdu Mahallesi çevre yolu Kartal Kavşağında yaşandı. Şüpheli Ali Ö. (30) idaresindeki 26 ACL 801 plakalı otomobil kavşağa geldiği esnada yolun karşısına geçmek isteyen Irmak Aktaş'a (12) çarpıp kaçtı. Yaşanan kazada ağır yaralanan Aktaş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


'Kırık tampon parçalarından şüpheli bulundu'


Bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili araştırmalara başladı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kırık tampon parçalarından yola çıkarak otomobili Eskişehir-Ankara karayolundaki 'Oto Galericileri Sitesi' içerisinde terk vaziyette buldu. Ardından Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro ekipleri, şüphelinin kaçış istikametine göre yaptığı çalışmalarda, Ali Ö.'yü Aşağısöğütönü Mahallesi'ndeki saklandığı evde yakaladı.


Öte yandan, gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler