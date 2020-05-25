Otomobilin çarptığı 10 koyun telef oldu
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 10 koyun telef olurken sürücü ise yaralandı.
25.05.2020 15:00 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:00
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 10 koyun telef olurken sürücü ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale kara yolunun 10'ucu kilometresinde meydana geldi. İ.K.'nın kullandığı 59 JG 500 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürücü yaralanırken 10 koyun ise telef oldu. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA