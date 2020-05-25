Otomobilin çarptığı 10 koyun telef oldu
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Otomobilin çarptığı 10 koyun telef oldu

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 10 koyun telef olurken sürücü ise yaralandı.

Otomobilin çarptığı 10 koyun telef oldu
25.05.2020 15:00 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:00

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 10 koyun telef olurken sürücü ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale kara yolunun 10'ucu kilometresinde meydana geldi. İ.K.'nın kullandığı 59 JG 500 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürücü yaralanırken 10 koyun ise telef oldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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