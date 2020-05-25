Otomobilin çarptığı 10 koyun telef oldu Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 10 koyun telef olurken sürücü ise yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 10 koyun telef olurken sürücü ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale kara yolunun 10'ucu kilometresinde meydana geldi. İ.K.'nın kullandığı 59 JG 500 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürücü yaralanırken 10 koyun ise telef oldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA