OTOMOBİLİN KADINA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
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OTOMOBİLİN KADINA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Birsen Güçel'e (63) otomobil çarptı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Birsen Güçel'e (63) otomobil çarptı. Birsen Güçel çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayıp yere düşerken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün, Körfez Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için evinden çıkan Birsen Güçel, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada V.K. idaresindeki 34 HA 724 plakalı otomobil çarptı. Birsen Güçel çarpmanın şiddeti ile havaya fırlayıp yere düştü. Otomobil sürücüsü olay yerinde dururken, çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Bazı vatandaşlar ilk müdahalede bulunurken, bazı kişiler yaşadıkları şokla ağladı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi ağır yaralanan Birsen Güçel'i Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Emekli ebe olduğu öğrenilen Birsen Güçel, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Polis otomobil sürücüsünü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

OTOMOBİLİN KADINA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
OTOMOBİLİN KADINA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
OTOMOBİLİN KADINA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
OTOMOBİLİN KADINA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
OTOMOBİLİN KADINA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
OTOMOBİLİN KADINA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
OTOMOBİLİN KADINA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
OTOMOBİLİN KADINA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
OTOMOBİLİN KADINA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
OTOMOBİLİN KADINA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
OTOMOBİLİN KADINA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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