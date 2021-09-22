Otomobilin çarpması sonucu yatağa bağımlı kalan genç kızın avukatlarından açıklama Açıklaması

BODRUM (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ABD'li mühendisin otomobiliyle çarptığı genç kız hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Güvercinlik Mahallesi'nde 1 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında, işine gitmek üzere evinden çıkan Ezgi Aydındağ'a (19), yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada skorsky helikopterlerinin üretiminde çalıştığı öğrenilen ABD vatandaşı mühendis R.T'nin kullandığı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Aydındağ, kazada ağır yaralandı. Vücudunda çok sayıda kırık oluşan, sinir dokuları hasar gören genç kız Bodrum'da bir hastanedeki tedavisinin ardından İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Genç kızın buradaki tedavisi sürüyor.

Bu arada, kazadan sonra gözaltına alınan ABD vatandaşı sürücü ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, genç kızın ağır yaralandığı kaza anına ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı görülen genç kızın otomobilin hızla çarpması sonrası metrelerce havaya fırlayıp yola savrulduğu görülüyor.

Ezgi'nin avukatlarından açıklama

Ezgi Aydındağ'ın avukatları Seray ve Burak Gödekmerdan'ın avukatlık bürosundan yapılan ortak açıklama ile kazaya neden olan sürücüye tepki gösterildi.

Genç kızın kaza nedeniyle kaburga kemiklerinin kırıldığı, omurilik bağlarının koptuğu, iç organlarının zarar gördüğü kaydedilen açıklamada, Ezgi Aydındağ'ın iş göremez halde olduğu vurgulandı.

Bu nedenle genç bir kızın hayatı boyunca yatağa mahkum kaldığına işaret edilen açıklamada, kazaya sebebiyet veren sürücünün maddi manevi genç kız ve ailesinin yanında olacağına dair beyanda bulunmasına rağmen bu sözünü gerçekleştirmediği ileri sürüldü.

Şüpheli ABD vatandaşı R.T'nin aniden ortadan kaybolduğu iddia edilen açıklamada, genç kızın özel bir hastanede tedavi görmesini isteyen şüpheliye ulaşılamadığı öne sürüldü.

Genç kız ve ailesinin mağdur olduğunun kaydedildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sürecin devamında ise ailenin aramalarını cevapsız bırakan sürücünün ihmali davranışları genç yavrumuzun mağduriyetini daha da artırmıştır. Şüphelinin ısrarı üzerine özel bir hastaneye sevki sağlanan müvekkilimizin ameliyat ücreti ödense de tedavi sürecinde kendisine çıkarılan 212.888,25 liralık fatura şüpheli tarafından ödenmemiştir. Müvekkillerce yapılan onlarca arama ve ısrara rağmen şüpheli ortadan kaybolduğu için müvekkilimizin tedavisi yarım bırakılmak zorunda kalınmıştır. Bunun üzerine Ezgi'nin ailesi, Muğla'da oturdukları evin kirasını dahi ödeyememeleri nedeniyle eşyalarını bir depoya taşıyacak kadar sıkıntı içerisinde olmalarına rağmen, kredi çekerek bu faturayı ödemek zorunda kalmıştır."

Ezgi Aydındağ'ın tedavisinin Ahbap Derneği Kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent'in girişimiyle İstanbul'da özel bir hastanede devam ettiğinin bildirildiği açıklamada, "Genç kızın yaşam boyu sürecek olan tedavisine yeniden başlanmıştır. Yaşanan elim olay neticesinde şüpheliye karşı tüm hukuki yollara başvurulmuş olup adaletin tecellisi sağlanacaktır." denildi.