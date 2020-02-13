Otomobilin çarpması sonucu 12 yaşındaki kızın hayatını kaybettiği kaza

13.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:30

Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybeden 12 yaşındaki Irmak Aktaş'ın babası Tuncay Aktaş, kazanın meydana geldiği yolda trafik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Aktaş, kazanın ardından otomobil sürücüsünün yardım etmek yerine kaçtığını belirterek, "Benim çocuğumun canını aldı gitti. Çarptıktan sonra kaçmış. Bu işle sonuna kadar uğraşacağım. İnsan olan yardım eder. Kazadır bu. Olabilir. Neden kaçıyorsun?" dedi.

Aktaş, yolda önlem alınmasını ve bölgedeki üst geçitle ilgili düzenleme yapılmasını talep etti.

Yaşlıların üst geçidi kullanmakta zorlandığını söyleyen Aktaş, "Benim çocuğum öldü, yarın komşunun çocuğu ölmesin. Kızımla kazadan yarım saat önce görüştük. Beni öpüp gitti. Aramız çok iyiydi. Hemşire olacaktı. Bana 'Baba ben sana bakacağım' diyordu. Gitti kızım. Ölümüne sebep olan şahıstan şikayetçiyim." diye konuştu.

Eskişehir'de, 11 Şubat'ta Ali Ö. (30), otomobiliyle Gündoğdu Mahallesi Çevre Yolu Kartal Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Irmak Aktaş'a çarpıp kaçmış, ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro ekiplerince Aşağısöğütönü Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA