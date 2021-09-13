Otomobilin çarpması ile havaya uçan öğrenci ağır yaralandı - Haberler
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Otomobilin çarpması ile havaya uçan öğrenci ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobilin çarpması ile havaya uçan öğrenci ağır yaralandı

Mersin'de bir otomobilin çarptığı 14 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı.

Mersin'de bir otomobilin çarptığı 14 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı. Kazada öğrencinin metrelerce havaya uçması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Mersin- Antalya D400 karayolunda Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin istikametinden gelen 33 AAJ 261 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu 14 yaşındaki lise öğrencisi Mohammed Ali Kusser'e çarptı. Otomobilin çarpması ile havaya fırlayıp yere düşen genç ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulansla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin çarpmasıyla birlikte öğrencinin metrelerce havaya fırlayıp yere düşüp sürüklenmesi yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Otomobilin çarpması ile havaya uçan öğrenci ağır yaralandı

Otomobilin çarpması ile havaya uçan öğrenci ağır yaralandı

Otomobilin çarpması ile havaya uçan öğrenci ağır yaralandı

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