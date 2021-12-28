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Otomobilin çarpıp kaçtığı motosikletli ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Polis ekipleri kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan ve plakası alınamayan bir otomobil, Yasir Akyıldız idaresindeki 34 PK 9048 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Akyıldız metrelerce sürüklendikten sonra bariyerlere çarparak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kazaya karışan otomobil ve sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

(Ömer Faruk Kıyak/İHA)

Otomobilin çarpıp kaçtığı motosikletli ağır yaralandı

Otomobilin çarpıp kaçtığı motosikletli ağır yaralandı

Otomobilin çarpıp kaçtığı motosikletli ağır yaralandı

Otomobilin çarpıp kaçtığı motosikletli ağır yaralandı

Otomobilin çarpıp kaçtığı motosikletli ağır yaralandı

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