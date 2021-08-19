Otomobilin çarpıp kaçtığı kadın yaralandı
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Otomobilin çarpıp kaçtığı kadın yaralandı

Otomobilin çarpıp kaçtığı kadın yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi, 1 Nisan Bulvarı üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Muazzez Yaraşır isimli kadına plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Kazada Muazzez Yaraşır yaralanırken otomobil sürücüsü, olay yerinde hızla kaçtı. Durum üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yaraşır, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri çarpıp kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Otomobilin çarpıp kaçtığı kadın yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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