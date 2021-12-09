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Otomobilin çarpıp kaçtığı kadın hayatını kaybetti

Otomobilin çarpıp kaçtığı kadın hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de plakası belirlenemeyen bir otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de plakası belirlenemeyen bir otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, 7 Aralık günü Karagözler Mahallesi Ziraat Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen 31 yaşındaki Rüveyda Çapa'ya, plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yaralaman Çapa, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi tarafından oluşturulan özel ekip, Rüveyda Çapa'ya çarparak kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede geniş çalışma başlatan ve güvenlik kameralarını incelemeye alan ekiplerin çalışması devam ediyor. - ESKİŞEHİR

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