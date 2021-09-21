AYDIN-OTOMOBİLİN ÇARPIP KAÇTIĞI ELEKTRİKLİ BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Haberler
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AYDIN-OTOMOBİLİN ÇARPIP KAÇTIĞI ELEKTRİKLİ BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan - Haberler | Güncel
AYDIN-OTOMOBİLİN ÇARPIP KAÇTIĞI ELEKTRİKLİ BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

AYDIN'ın Nazilli İlçesinde, otomobilin çarpıp kaçtığı elektrikli bisiklet sürücüsü Nevzat Seba (69) kazada ağır yaralandı.

AYDIN'ın Nazilli İlçesinde, otomobilin çarpıp kaçtığı elektrikli bisiklet sürücüsü Nevzat Seba (69) kazada ağır yaralandı. Polis, kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Yeni Mahalle Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. 22 Sokaktan kavşağa giren Nevzat Saba idaresindeki elektrikli bisiklete Aydın istikametine doğru seyir halinde olan henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre asfaltta sürüklenen Saba yaralandı. Çarpmanın etkisiyle sol aynası kaza yerine düşen otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Nevzat Seba Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından darbe alan yaşlı adamın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis, kazaya karışan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

AYDIN-OTOMOBİLİN ÇARPIP KAÇTIĞI ELEKTRİKLİ BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

AYDIN-OTOMOBİLİN ÇARPIP KAÇTIĞI ELEKTRİKLİ BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

AYDIN-OTOMOBİLİN ÇARPIP KAÇTIĞI ELEKTRİKLİ BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

AYDIN-OTOMOBİLİN ÇARPIP KAÇTIĞI ELEKTRİKLİ BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

AYDIN-OTOMOBİLİN ÇARPIP KAÇTIĞI ELEKTRİKLİ BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

AYDIN-OTOMOBİLİN ÇARPIP KAÇTIĞI ELEKTRİKLİ BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: AYDIN-OTOMOBİLİN ÇARPIP KAÇTIĞI ELEKTRİKLİ BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Haberler
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