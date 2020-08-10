Otomobilin çarpıp kaçtığı baba ile oğlu yaralandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin çarptığı baba ve oğlu yaralandı.
10.08.2020 09:53 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:56
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin çarptığı baba ve oğlu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aşağısevindikli Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil Mustafa T. ve oğlu Efe T'ye çarpıp kaçtı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından baba ve oğlunu ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Jandarma, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA