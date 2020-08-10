Otomobilin çarpıp kaçtığı baba ile oğlu yaralandı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin çarptığı baba ve oğlu yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin çarptığı baba ve oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aşağısevindikli Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil Mustafa T. ve oğlu Efe T'ye çarpıp kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından baba ve oğlunu ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA