Otomobilin çarpıp, kaçtığı 10 günlük evli mahalle bekçisi ağır yaralandı

Kaynak: DHA

ADANA'da 10 gün önce evlendiği eşiyle yol kenarında yürüyen mahalle bekçisi Mehmet Candemir'e (31) otomobil çarptı. Sürücü kaçarken, ağır yaralanan Candemir, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.?Gece yarısı sıralarında Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde, 10 gün önce evlendiği eşiyle birlikte yol kenarında yürüyen mahalle bekçisi Mehmet Candemir'e plakası belirlenemeyen siyah renkli bir otomobil çarptı. Düğün izninde bulunan Candemir, başına aldığı darbeyle ağır yaralanırken, sürücü ise otomobiliyle kaçtı.Mehmet Candemir, eşi Elif'in ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Candemir, yaşam savaşı verirken, polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.