D650 karayolunu kilitleyen kaza: 2 yaralı
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D650 karayolunu kilitleyen kaza: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D650 karayolunda otomobilin çarpıp yola savurduğu ve sonrasında başka bir otomobilin çarptığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklette bulunan 2 yabancı uyruklu kişi yaralandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D650 karayolunda otomobilin çarpıp yola savurduğu ve sonrasında başka bir otomobilin çarptığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklette bulunan 2 yabancı uyruklu kişi yaralandı. Kaza sonrasında karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Adapazarı-Bilecik karayolu Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametine seyir halinde olan A.H. idaresindeki 54 MA 216 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete, E.B. idaresindeki 54 AFG 382 plakalı Fiat marka otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan elektrikli bisiklete daha sonrada aynı istikamette seyir halinde olan M.B. idaresindeki 11 SA 367 plakalı Fiat marka otomobil de çarptı. Meydana gelen kazada elektrikli bisiklette bulunan A.H. ve M.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaza sonrasında D650 karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine dönerken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

D650 karayolunu kilitleyen kaza: 2 yaralı
D650 karayolunu kilitleyen kaza: 2 yaralı
D650 karayolunu kilitleyen kaza: 2 yaralı
D650 karayolunu kilitleyen kaza: 2 yaralı
D650 karayolunu kilitleyen kaza: 2 yaralı
D650 karayolunu kilitleyen kaza: 2 yaralı
D650 karayolunu kilitleyen kaza: 2 yaralı
D650 karayolunu kilitleyen kaza: 2 yaralı
D650 karayolunu kilitleyen kaza: 2 yaralı
D650 karayolunu kilitleyen kaza: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

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