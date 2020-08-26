Otomobilin çaptığı hayvanlar telef oldu
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Otomobilin çaptığı hayvanlar telef oldu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin sürüye çarpması sonucu iki küçükbaş havyan telef oldu.

26.08.2020 22:14 | Son Güncelleme: 26.08.2020 22:18

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin sürüye çarpması sonucu iki küçükbaş havyan telef oldu.

Genç Osman Mahallesi'nde yolun karşısına geçirilmeye çalışılan sürüye, plakası ve sürücüsü belirlemeyen otomobil çarptı.

Çarpmanın ardından bir koyun ve keçi telef olurken, yaralanan 2 koyun da kesimhaneye gönderildi.

Sürü sahibi Vedat Ekiz, AA muhabirine yaptığı açıkalamada, sürüsünü geçirmeye çalıştığı yolda, her zaman böyle olaylarla karşılaştıklarını ifade ederek, söz konusu yola ışıklandırma yapılmasını istedi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobilin çaptığı hayvanlar telef oldu

Kaynak: AA

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