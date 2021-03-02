Otomobilin çamurluklarından 27,5 kilo 'eroin' çıktı
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Otomobilin çamurluklarından 27,5 kilo 'eroin' çıktı

02.03.2021 18:20 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:24
Otomobilin çamurluklarından 27,5 kilo 'eroin' çıktı

KOCAELİ'de, TEM yolunda takibe alınarak durdurulan otomobilde yapılan aramada, çamurluklardaki bölmelere gizlenen 27 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

KOCAELİ'de, TEM yolunda takibe alınarak durdurulan otomobilde yapılan aramada, çamurluklardaki bölmelere gizlenen 27 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda takibe aldığı otomobili durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada köpeğin çamurlukların olduğu kısımda tepki vermesi üzerine araç emniyet müdürlüğünün garajına çekildi. Otomobilin ön çamurlukları sökülürken, oluşturulan bölümlere konulan 77 paket halinde 27 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı. 


Otomobilin çamurluklarından 27,5 kilo 'eroin' çıktı
Otomobilin çamurluklarından 27,5 kilo 'eroin' çıktı
Otomobilin çamurluklarından 27,5 kilo 'eroin' çıktı
Otomobilin çamurluklarından 27,5 kilo 'eroin' çıktı
Otomobilin çamurluklarından 27,5 kilo 'eroin' çıktı
Otomobilin çamurluklarından 27,5 kilo 'eroin' çıktı
Otomobilin çamurluklarından 27,5 kilo 'eroin' çıktı
Otomobilin çamurluklarından 27,5 kilo 'eroin' çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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