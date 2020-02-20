Otomobilin çamurluğunda uyuşturucu
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Otomobilin çamurluğunda uyuşturucu

Kütahya'da, polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 500 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

20.02.2020 13:03 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:03
Otomobilin çamurluğunda uyuşturucu

'da, tarafından gerçekleştirilen operasyonda 500 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, takip ettikleri şüphelinin otomobilini Ali Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda durdurdu.


Ekipler, narkotik köpeği 'Thor'un da katılımıyla araçta arama yaptı ve otomobilin çamurluk kısmına gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirdi.


Araç sürücüsü şüpheli A.K., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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