18.08.2019 11:57

Otomobilin camını kırıp 24 bin lira çalan hırsızlar güvenlik kamerasında

Tuzla'dan Maltepe'ye kadar İş adamını anbean takip ettiler

Otomobilden 24 bin liralık hırsızlık

İSTANBUL - Tuzla'dan para çeken iş adamını takibe alan şahıslar, bir süre sonra iş adamının aracını kısa süreliğine park ettiği sokakta aracın camını kırarak yaklaşık 24 bin lirayı çaldı. Kayıplara karışan zanlıları arama çalışmaları sürerken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tuzla'da bankadan para çeken bir işadamı, kendisini plakasız bir araçla takibe alan şahıslardan habersiz Maltepe'deki Girne Mahallesi'ne gelerek otomobil servisine girdi. Bu sırada takipteki şahıslar bir benzin istasyonunda bekleyerek işadamını gözlemlemeyi sürdürdü. Bu sırada şüphelilerin kendi araçlarını park ediş, istasyonun tuvaletine giriş ve etrafı kontrol edişlerindeki rahat tavırları gözler önüne seriliyor. İşadamının otomobil servisinden çıkıp aracına binmesi üzerine takibe devam eden şahıslar, Altayçeşme Mahallesi'ndeki Kunuri Sokak'ta işadamının aracını park etmesini fırsat bilerek işe koyuluyor. İşadamı aracından ayrıldıktan sonra aracın etrafında soğukkanlılıkla etrafı gözlemleyen 2 zanlı, işadamının dörtlüleri yanan aracının yanına gelerek inceleme yapıyor. Aracın tekerleğine vurarak alarm olup olmadığını kontrol eden 2 kişi, daha sonra tekrar aracın yanına gelerek çekiçle işadamının aracının sağ ön camını kırıyor. Araçta bulunan yaklaşık 24 bin lirayı alan zanlılar, koşarak uzaklaşıyor. İşadamı ise aracının yanına gelip aracının camının kırıldığını ve paranın çalındığını fark edince hemen polis ekiplerine haber veriyor.

Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattığı öğrenilirken, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anları gözler önüne seriliyor.

Kaynak: İHA