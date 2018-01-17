Otomobilin Camından Uzatılan 2 Metrelik Ağaç Şaşkına Çevirdi

Otomobilin Camından Uzatılan 2 Metrelik Ağaç Şaşkına Çevirdi

Şanlıurfa’da seyir halindeki bir otomobilin camından dışarıya uzatılan yaklaşık 2 metrelik ağaç, görenleri şaşkına çevirdi.

Otomobilin Camından Uzatılan 2 Metrelik Ağaç Şaşkına Çevirdi

Şanlıurfa'da seyir halindeki bir otomobilin camından dışarıya uzatılan yaklaşık 2 metrelik ağaç, görenleri şaşkına çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa- Mardin karayolu Sırrın Mahallesi yakınlarında seyir halindeki bir otomobilin camından dışarıya uzatılan yaklaşık 2 metrelik ağaç görenleri şaşkına çevirdi. Trafikteki diğer sürücüler olayı cep telefonuyla kaydetti. Otomobil Mardin istikametine doğru yola devam etti. - ŞANLIURFA

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