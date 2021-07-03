Aracın camından ateş etti, tepkiler gelince görüntüleri sildi
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Aracın camından ateş etti, tepkiler gelince görüntüleri sildi

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel

ADANA'da seyir halindeki otomobilin camından tabancayla rastgele 10 el ateş eden F.Ö., sosyal medyadan yayınladığı görüntüyü gelen tepkiler üzerine sildi.

ADANA'da seyir halindeki otomobilin camından tabancayla rastgele 10 el ateş eden F.Ö., sosyal medyadan yayınladığı görüntüyü gelen tepkiler üzerine sildi.

Merkez Çukurova ilçesinde otomobiliyle ilerleyen F.Ö., yanındaki silahı çıkartarak arabanın camından dışarıya rastgele 10 el ateş etti. Bu anları araçta bulunan arkadaşı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. F.Ö. ise bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterince F.Ö., görüntüleri sosyal medya hesabından sildi.


Aracın camından ateş etti, tepkiler gelince görüntüleri sildi
Aracın camından ateş etti, tepkiler gelince görüntüleri sildi
Aracın camından ateş etti, tepkiler gelince görüntüleri sildi
Aracın camından ateş etti, tepkiler gelince görüntüleri sildi
Aracın camından ateş etti, tepkiler gelince görüntüleri sildi
Aracın camından ateş etti, tepkiler gelince görüntüleri sildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

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