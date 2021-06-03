Otomobilin bisikletliye çarpması kamerada
DÜZCE'de, otomobilin çarpmasıyla savrulan bisikletli, park halindeki araca çarptı.
DÜZCE'de, otomobilin çarpmasıyla savrulan bisikletli, park halindeki araca çarptı. Bisikletlinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde, Cedidiye Mahallesi Şehit Yalçın Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Zeki Saygılı yönetimindeki 81 AS 715 plakalı otomobil, yola kontrolsüz çıktığı öne sürülen Yaşar Özcan'ın kullandığı bisiklete çarptı. Özcan, çarpmanın etkisiyle savrularak, bisikletle park halindeki otomobile çarptı. Kazada yaralanan Özcan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz