Otomobilin bisikletliye çarpması kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobilin bisikletliye çarpması kamerada

Otomobilin bisikletliye çarpması kamerada
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

DÜZCE'de, otomobilin çarpmasıyla savrulan bisikletli, park halindeki araca çarptı.

DÜZCE'de, otomobilin çarpmasıyla savrulan bisikletli, park halindeki araca çarptı. Bisikletlinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, Cedidiye Mahallesi Şehit Yalçın Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Zeki Saygılı yönetimindeki 81 AS 715 plakalı otomobil, yola kontrolsüz çıktığı öne sürülen Yaşar Özcan'ın kullandığı bisiklete çarptı. Özcan, çarpmanın etkisiyle savrularak, bisikletle park halindeki otomobile çarptı. Kazada yaralanan Özcan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. 


Otomobilin bisikletliye çarpması kamerada
Otomobilin bisikletliye çarpması kamerada
Otomobilin bisikletliye çarpması kamerada
Otomobilin bisikletliye çarpması kamerada
Otomobilin bisikletliye çarpması kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz

Son dakika haberi! Eren-11 operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralı
Son dakika haberi! Eren-11 operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Mustafa Şentop Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Beren Saat Kenan Doğulu İlker Kaleli
Spor Gervinho Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobilin bisikletliye çarpması kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 15:06:31. #1.16#

title