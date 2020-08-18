Otomobilin benzin deposundan 7 kilo esrar çıktı
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Otomobilin benzin deposundan 7 kilo esrar çıktı

OSMANİYE'de, polisin yol uygulamasında durdurduğu otomobilin benzin deposunda yapılan aramada 7 kilo 201 gram esrar ele geçirildi.

Otomobilin benzin deposundan 7 kilo esrar çıktı
18.08.2020 21:30 | Son Güncelleme: 18.08.2020 21:34

OSMANİYE'de, polisin yol uygulamasında durdurduğu otomobilin benzin deposunda yapılan aramada 7 kilo 201 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) yolunda oluşturulan uygulama noktalarında çalışma başlattı. Uygulama noktasında durdurulan otomobilin sürücüsünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine otomobil, detaylı aranmak üzere Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi. Buradaki arama sırasında özel eğitimli narkotik köpek, aracın benzin deposuna tepki verdi. Otomobilin arka koltuğu söküp, benzin deposuna ulaşan polisler, depo içinde poşetler içinde 12 paket halinde gizlenmiş  7 kilo 201 gram esrar ele geçirdi.

NARKOTİK OPERASYONLARINDA 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sokak satıcılarına yönelik 7- 18 Ağustos tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda ise 166,04 gram metamfetamin, 48,38 gram bonzai maddesi, 552, 50 gram eroin, 112, 48 gram toz esrar, yeşil reçeteye tabi 71 hap, tabanca ve uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen İ.K, İ.Ş, H.H., A.A., M.A., A.B. ve M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA

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