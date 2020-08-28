Otomobilin bagajından yarım kilo bonzai çıktı Otomobilin bagajından yarım kilo bonzai çıktıOSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajında yapılan aramada 521.77 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Otomobilin bagajından yarım kilo bonzai çıktı

OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajında yapılan aramada 521.77 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik kentin belirli noktalarında uygulama noktası oluşturdu. Adana yönünden kente gelen bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Sürücü ve 3 yolcunun şüpheli hareketleri üzerine araç, Emniyet Müdürlüğü Otoparkı'na götürülerek, narkotik köpeği ile birlikte detaylı arama yapıldı. Hassas burunlu köpeğin tepki vermesi üzerine otomobilin bagajından, poşet içerisine konulmuş vaziyette 521.77 gram uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan C.Ç., M.T., R.T. ve S.Ş., gözaltına alındı.

Kaynak: DHA