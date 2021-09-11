OTOMOBİLİN BAGAJINDAKİ VALİZİN İÇERİSİNDE 7 KİLO 450 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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OTOMOBİLİN BAGAJINDAKİ VALİZİN İÇERİSİNDE 7 KİLO 450 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da polis kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde narkotik köpek 'Marco' ile yapılan aramada aracın bagajında 7 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

ADANA'da polis kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde narkotik köpek 'Marco' ile yapılan aramada aracın bagajında 7 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Kente giren araçları kontrol noktasında durduran polis, arama yaptı. Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Marco' ile arama yapıldı. Marco'nun otomobilin bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, bir valizin içerisinde 10 paket halinde toplam 7 kilo 450 gram esrar gele geçirildi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan otomobil sürücüsü tutuklandı.

OTOMOBİLİN BAGAJINDAKİ VALİZİN İÇERİSİNDE 7 KİLO 450 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

OTOMOBİLİN BAGAJINDAKİ VALİZİN İÇERİSİNDE 7 KİLO 450 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

OTOMOBİLİN BAGAJINDAKİ VALİZİN İÇERİSİNDE 7 KİLO 450 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

OTOMOBİLİN BAGAJINDAKİ VALİZİN İÇERİSİNDE 7 KİLO 450 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: OTOMOBİLİN BAGAJINDAKİ VALİZİN İÇERİSİNDE 7 KİLO 450 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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