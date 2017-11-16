Otomobilin Bagajındaki İstetme Lastiği Böyle Çaldı

Otomobilin bagajındaki istetme lastiği böyle çaldı

Bahçelievler'de otomobilin bagajını açan hırsızlar içindeki malzemeleri çaldı

Vatandaşları umursamayan hırsızların rahatlığı "bu kadarına da pes" dedirtti



İSTANBUL - Bahçelievler Kocasinan'da 2 hırsız, park halindeki bir otomobilin bagajındaki malzemeleri ve istetme lastiği vatandaşları umursamadan gözleri önünde çaldı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, hırsızların rahatlığı "bu kadarına da pes" dedirtti.

Olay, geçtiğimiz ay saat 18.20 sıralarında Bahçelievler Kocasinan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir vatandaş otomobilini evinin önüne park etti. Ardından da aracını kilitlemeden sokağın başındaki markete girdi. O esnada vatandaşı takip eden genç yaştaki 2 hırsızdan biri etrafı gözetledi, diğeri de otomobilin bagajına yöneldi. Bagajı açan hırsız, malzemeleri önce indirdi ardından da diğer hırsızla beraber sokağın başına taşıdı. Vatandaşları umursamadan gözleri önünde hırsızlık yapan zanlıların yaklaşık 2 dakika içerisinde gerçekleştirdiği olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstetme lastiği bile çaldılar

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sokağa gelen 2 hırsız önce etrafı gözlüyor. Ardından hırsızlardan biri otomobilin bagajına yönelirken diğeri de park halindeki araçları kontrol ediyor. Otomobilin bagajını açan hırsız ardından malzemeleri yere indiriyor. Diğer hırsızı da yanına çağıran hırsız, malzemeleri sokağın başına götürüyor. Birkaç tur yapan hırsızlar son olarak aracın istetme lastiğini de çalarak kayıplara karışıyor. Olaydan 1 buçuk dakika sonra aracının yanına gelen sahibi ise soyulduğunu fark ederek hırsızların peşinden koşmaya başlıyor.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.