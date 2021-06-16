Otomobilin bagajındaki çocuğun ipe bağlı atı koşturduğu anlar kamerada (2)

ARAÇ SAHİBİNE 7 BİN 391 LİRA CEZA KESİLDİBursa'da otomobilin bagajındaki çocuğun iple bağladığı atı koşturması ile ilgili yürütülen çalışmada plakadan aracın sahibinin T.Ç. olduğunu belirlendi.