Otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk

Otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobilin bagajında çocukların yolculuğunu görenler şaşırdı.

22.08.2019 16:37
Otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobilin bagajında çocukların yolculuğunu görenler şaşırdı.


Siverek-Çermik karayolunda seyir halinde bulunan otomobili gören diğer sürücüler gözlerine inanamadı. Misafir plaka olduğu öğrenilen bir otomobilin içini tıka basan dolduran yolcular, araç içerinde yer kalmayınca 3 çocuğu, bagaja koyarak yolculuk ettiği görüldü. Bagajda yolculuk eden çocuklar tehlikeli yolculuğun farkına varmadan, gülüp eğlenerek yoluna devam etti.


Diğer sürücüler de çocukların tehlikeli yolculuğunu ve otomobilin fotoğraflarını cep telefonlarıyla çekti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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