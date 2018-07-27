Otomobilin Arkasına Bağladığı Köpeği Sürükledi (2)

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Seydikemer Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin arkasına iple bağladığı köpeği sürükleyen sürücünün yakalandı belirtildi. Yapılan açıklamada şüpheli R.D.'nin gözaltına alındığı, köpeğin ise tedavi altına alındığı ifade edilerek şöyle denildi:

"Şüpheli Bekçiler Mahallesi'nde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayda yaralanan köpek ise tedavisi için Fethiye Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi."