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Otomobilin arka koltuğuna bir değil iki dana oturttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Otomobilin arka koltuğuna bir değil iki dana oturttu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin arka koltuğunda seyahat eden iki dana, görenleri şaşırttı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin arka koltuğunda seyahat eden iki dana, görenleri şaşırttı.

Kadirli ilçesi merkez çevre yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin arka koltuğunda seyahat eden iki dana görenleri şaşkına çevirdi. Meraklı bakışlar altında seyahatlerine devam eden danaların bulunduğu otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.

O ilginç anları ise başka bir otomobilde bulunan vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

(Selçuk Şavran - Eyüp Yüksel İbicioğlu-İHA)

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