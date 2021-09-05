İhbara giden ambulans ile otomobil çarpıştı

İhbara giden ambulans ile otomobil çarpıştı Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilin ambulansla çarpıştığı trafik kazasında faciadan dönülürken, kaza maddi hasarla atlatıldı.

İhbara giden ambulans ile otomobil çarpıştı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilin ambulansla çarpıştığı trafik kazasında faciadan dönülürken, kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzeri Dinar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir ihbara giden ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 ABN 753 plakalı ambulans, kavşakta Y.T., idaresindeki 42 FM 096 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Tofaş marka otomobil hurdaya dönerken, ambulansta ise maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, karayolunda trafik kaza nedeniyle bir süreliğine durdu. Kazaya karışan ambulansta 3 kişilik personel olduğu ve gelen bir ihbara gittikleri öğrenildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuz Uysal