Otomobilin altında sıkışan köpeği vatandaşlar kurtardı
Zonguldak'ta otomobilin altında sıkışan köpeğin yardımına vatandaşlar koştu.
Zonguldak'ta otomobilin altında sıkışan köpeğin yardımına vatandaşlar koştu.
Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilin alt kısmına köpek sıkıştı. Köpeğin bağırmasının ardından vatandaşlar hemen otomobile koştu. Vatandaşlar köpeği kurtarmak için dakikalarca otomobili salladı. Uzun uğraşlar sonucunda köpek sıkıştığı yerden kurtarılarak sokağa salındı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı